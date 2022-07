Menang di Tepok Bulu 2022, Momen Harmonis Vincent Rompies dan Keluarga Tuai Sorotan

ERA.id - Pertandingan badminton Tepok Bulu 2022 yang diadakan oleh Vincent Rompies dan Desta Mahendra kini tengah menjadi sorotan. Salah satunya adalah momen langka kerharmonisan Vincent dan keluarganya.



Pada pertandingan tersebut, Vincent yang melawan Valentino Jebret berhasil meraih kemenangan. Usai memenangi pertandingan, Vincent menghampiri salah satu anaknya yang berada di pinggir lapangan.



Vincent dan anaknya melakukan tos khas mereka, lalu berpelukan. Vincent juga terlihat mencium kepala sang putra. Setelah itu, pria berusia 42 tahun itu pergi ke tribun penonton dan menghampiri dua anaknya yang lain dan sang istri.



One of the best moment dari #VindesSport. Vincent ini udah cakep, family man lagi 🥰😍 @vincentrompies pic.twitter.com/5ea96E5x27 — Olivia (@oliviaabs) July 3, 2022





"One of the best moment dari #VindesSport. Vincent ini udah cakep, family man lagi," tulis akun @oliviaabs di Twitter.



"Akhirnya bisa lihat momen Vincent dan keluarganya," kata netizen lain.



"Idaman bgt nih om om," sambung yang lainnya.





