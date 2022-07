Diam-diam Adele Simpan Keinginan untuk Tambah Anak

ERA.id - Penyanyi Adele mengungkap salah satu keinginan terbesarnya di dalam hidup. Ia berharap bisa menambah momongan setelah dikaruniai satu orang anak.



Pelantun "Someone Like You" baru-baru ini berbicara bersama BBC Radio 4 tentang kehidupan pribadinya. Adele secara terang-terangan berharap ia bisa menambah momongan di masa depan.



"Saya pasti ingin beberapa anak lagi. Ini akan luar biasa. Jika tidak, saya punya Angelo (anaknya)," kata Adele, dikutip BBC, Senin (4/7/2022).



