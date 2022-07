Belajar dari Tunsia yang Gigih Bangun Keluarga Berencana, Indonesia Inisiasi Kerjasama Lewat MoU

ERA.id - Tunisia, negara yang sangat memperhatikan peran perempuan di ruang publik dan pemberdayaan perempuan bahkan dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di negaranya.

Keberhasilan Tunisia dalam program KB untuk menurunkan Total Fertility Rate (TFR) patut diacungi jempol. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1956, Tunisia tertatih dengan minimnya struktur dan SDM kesehatan untuk memberikan pelayanan KB bagi masyarakat. Karena bagi Tunisia, program KB ini erat sekali kaitannya dengan perkembangan ekonomi negara.

Namun dengan segala keterbatasan tersebut Tunisia tetap memberikan pelayanan KB bagi masyarakatnya dengan mobil unit pelayanan KB keliling yang mereka namakan L'équipe mobile (EM) dan La clinique mobile (CM). Kegigihan ini berbuah manis TFR di Tunisia berhasil turun dari 7 pada tahun 1964 menjadi 5 pada tahun 1984.



Kegigihan Tunisia pada program KB dan kedekatan historis para founding father masing-masing negara, membuat BKKBN RI menginisiasikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Tunisia pada 3 September 2019.



“BKKBN dan National Family Planning and Population of Tunisia (ONFP) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan ruang lingkup Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kependudukan, BKKBN juga akan mengundang ONFP untuk berbagi praktik terbaik dalam membangun bangsa yang berkualitas melalui Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga, Program pengurangan populasi dan stunting,” jelas Kepala BKKBN Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) pada sambutannya yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD dalam acara Ambassador Talks di The Westin Hotel, Jakarta (18/7).



Tag: Tunisia keluarga berencana bkkbn