Rafathar Kesal Diejek The Jackmania, Ngadu ke Raffi Ahmad: Yang Punya Raffi Ahmad, Kenapa Aku yang Diejek?

ERA.id - Putra pertama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad meluapkan kekesalannya setelah diejek oleh supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Rafathar kesal dan mengadu ke Raffi Ahmad atas tindakan yang diterimanya.



Kekesalan Rafathar ini terungkap dari pengekuan Raffi Ahmad di salah satu acara televisi swasta baru-baru ini. Selama acara tersebut, pengasuh Rafathar, Lala, memberi tahu Raffi kondisi Rafathar yang kesal setelah diejek oleh The Jackmania.



"Si Mbak Lala WA (WhatsApp) saya, 'Pak, Rafathar sedih karena video yang Persija'. Gue langsung gak enak kan, dia video call tapi gue waktu itu masih ada syuting. Terus sama Gigi di WA," kata Raffi Ahmad, di YouTube Trans7 Official, Rabu (20/7/2022).



rafathar nangis (YouTube/Trans7 Official)





Namun tak disangka dalam pesan suara itu Rafathar turut menimpali ucapan Nagita Slavina. Rafathar mengatakan seharusnya yang diejek adalah Raffi Ahmad lantaran Rans FC bukan miliknya.



"Raffi Ahmad dong Raffi Ahmad dong nangisnya. Kan bukan anaknya yang punya, tapi Raffi Ahamdnya yang punya. Kan nyebelin orang," teags Rafathar.



Mendengar hal itu, Raffi Ahmad berusaha untuk menjelaskan kepada putranya tentang apa yang terjadi. Menurut Raffi, hal itu wajar terjadi lantaran bentuk dukungan dari para penggemar.



Tetapi Rafathar tetap tidak terima akan ejekan tersebut dan meluapkan kekesalannya kepada Raffi Ahmad. Padahal diakui Raffi ia sempat merasa kasihan lantaran anaknya menjadi target ejekan dari penggemar Persija.



"Gue awalnya kasihan kan dia nangis tapi gue jadi ketawa. 'Iya itu kan Raffi Ahmad yang punya, itu Papa yang punya. Kenapa Aa yang diejekin? Itu Papa yang punya. Papa yang kalah kenapa Aa yang diejekin," ucap Raffi Ahmad menirukan kekesalan Rafathar.



Meski demikian Raffi Ahmad tidak terlalu menjadikan ejekan itu sebagai sebuah masalah besar di keluarganya. Ia menilai hal itu sebagai salah satu seni dari sepakbola.

