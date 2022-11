14 Tahun Berkarier, Minho SHINee Bakal Rilis Album Solo Pertama

ERA.id - SM Entertainment membawa kabar bahagia bagi para penggemar SHINee, khususnya Minho. Minho akan merilis album solo setelah 14 tahun berkarier.



Kabar bahagia ini disampaikan oleh agensi melalui pernyataan resminya, Selasa (8/11/2022). Dalam pernyataan itu agensi mengatakan bahwa Minho sedang mempersiapkan album solo pertamanya.



"Minho sedang mempersiapkan album solo pertamanya dengan tujuan rilis Desember. Tolong tunjukkan banyak dukungan," kata SM Entertainment, dikutip Sports Seoul via Soompi, Selasa (8/11/2022).



Minho diketahui telah merilis lagu solonya melalui SM STATION seperti "I'm Home", "Heartbreak", dan juga lagu solo Jepang seperti "Romeo and Juliet" dan "Falling Free". Namun album solonya ini datang setelah 14 tahun Minho berkarier sebagai idola.



Selain sebagai seorang idola Kpop, pria yang lahir pada 9 Desember 1991 ini juga dikenal sebagai seorang aktor yang telah membintangi sejumlah drama hingga film. Drama pertama yang ia bintangi ialah To The Beautiful You, yang dirilis pada tahun 2012.



Setelah membintangi drama tersebut, sejumlah tawaran untuk bermain drama dan film pun berdatangan. Ia tercatat membintangi Medical Top Team, Because It's The First Time, Drinking Solo, Hwarang, Somehow 18, hingga yang terbaru Yumi's Cell.



Meski kabar bahagia ini disambut antusias oleh penggemar, belum diketahui kapan album solo Minho SHINee ini akan dirilis.