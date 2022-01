Penampilan Spesial Penyanyi Idola K-Pop SM di Konser SMTOWN 2022

ERA.id - Para penyanyi idola K-pop yang bernaung di bawah agensi SM Entertainment menghadirkan berbagai penampilan selama konser daring bertajuk "SMTOWN LIVE 2022 SMCU EXPRESS @KWANGYA" yang disiarkan di berbagai kanal salah satunya YouTube selama sekitar 3 jam pada Sabtu ini.



Selain tampil dalam masing-masing grup, para penyanyi SM juga berkolaborasi dalam panggung spesial. Mereka menghadirkan lagu baru, termasuk balada dan unit rap untuk kali pertama. Unit grup SM yakni GOT the beat baru juga perdana menampilkan lagu mereka sebelum peresmian debut beberapa hari mendatang.



Duo idola TVXQ mengawali konser, dengan membawakan "Rising Sun", sebuah lagu yang dirilis pada tahun 2005 dan menjadi bagian dari album kedua mereka berjudul sama dengan lagu. Duo ini juga menghadirkan lagu "Catch Me".



