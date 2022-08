Periksa Rumah Dinas Ferdy Sambo, Komnas HAM: Indikasi Obstruction of Justice Makin Kuat

ERA.id - Komnas HAM telah selesai mengecek TKP tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Dari pemeriksaan ini, Komnas HAM menyatakan indikasi obstruction of justice makin terang benderang.



"Obstruction of justice sejak awal kami bilang ada indikasi kuat. Ketika kami cek di TKP, indikasi itu semakin menguat," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan usai mengecek rumah dinas Ferdy Sambo, Senin (15/8/2022).



"Beberapa topik masalah semakin lama semakin terang benderang, beberapa topik masalah, misalnya terkait obstruction of justice semakin lama semakin menguat," tambahnya.



