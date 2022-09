PT SMI Klaim Bantu Member Tarik Saldo dari Broker

ERA.id - PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) mengklaim ikut membantu sejumlah member yang mengaku kesulitan menarik dananya dari broker.



Dikutip dari keterangan resminya, PT SMI mengaku menawarkan bantuan untuk meringankan kerugian yang dialami member dengan cara konversi 100 persen ke crypto mining lantaran proses penarikan terhambat di broker.



Salah satu member, Natalia Tanuwijaya mengaku telah dibantu oleh PT SMI. Dia bercerita memilih opsi take over.



"PT SMI telah memberikan solusi bantuan da dua opsi waktu itu, yaitu adalah opsi konversi ke mesin mining dan opsi take over. Sekitar akhir bulan Maret, saya memilih opsi take over," ujar Natalia.



Natalia menjelaskan opsi itu dipilih karena ada keperluan yang mendesak. Dia mengklaim proses itu terbilang sangat cepat.



"Karena waktu itu memang ada keperluan yang sangat mendesak yang sudah tidak bisa ditunda lagi, jadi saya tidak bisa menunggu proses selesainya withdraw all itu, karena itu saya memilih opsi take over," ujarnya.



Natalia menyebut proses pencairan sangat cepat. Sehingga, dia sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari PT SMI.



"Setelah saya masukkan form take over itu, formulir take over ya, selang tiga, empat minggu, dana yang dari take over tersebut sudah masuk ke rekening saya," ujar Natalia.



"Karena masukanya dana itu, saya bisa segera menggunakan dana yang saya perlukan itu untuk keperluan tersebut. karena itu saya ucapkan terima kasih kepada SMI," kata dia.



Sebelumnya, PT SMI membantah menjual produk investasi. Perusahaan itu mengklaim hanya menjual produk berupa e-book.