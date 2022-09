PT SMI Klaim Member Ini Bisa Tarik Saldo dari Broker Usai Dapat Bantuan

ERA.id - PT Simbiotik Multitalenta Indonesia mengklaim membantu para member yang bermasalah dengan broker. Dikutip dari keterangan resmi PT SMI, ada tiga solusi yang diberikan kepada pada member.



Salah satu member, Deswialdi mengaku menjadi salah satu dari sekian banyak member yang menerima manfaat dari bantuan PT SMI.



"Alhamdulillah PT SMI memberikan tiga solusi buat kita," ujar Deswialdi.



Deswialdi membeberkan beberapa solusi seperti konversi kepada mining. Kemudian ada solusi take over 50 persen, serta solusi bantuan final.



Dari seluruh solusi itu, Deswaldi mengaku memilih solusi take over 50 persen.



Dia mengklaim dananya yakni sebesar 50 persen dari total saldo sudah diterima kembali sekitar Bulan April sampai Mei 2022.



"Dalam satu minggu, dana bisa kembali 50 persen," ujar Deswialdi.



Deswialdi pun mengapresiasi PT SMI yang konsisten membantu member meski sebenarnya secara yurudis SMI tidak memiliki kewajiban membantu terhambatnya dana member di tangan broker.



Hal senada juga disampaikan oleh member yang lain, yakni Yohanna. Dia mengaku terbantu dengan solusi konversi ke mining yang ditawarkan PT SMI.



"Saya sudah melakukan converting ke mining dan sudah berjalan sejak 10 Agustus 2022," ujar Yohanna.