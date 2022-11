Pengacara Richard: Salah Satu Saksi di Sidang dari Perbankan, Bakal Diketahui Ada Aliran Dana dari Rekening Yosua atau Tidak

ERA.id - Penasihat hukum (PH) terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J), Bharada Richard Eliezer (Bharada E), Ronny Talapessy mengatakan bakal ada 12 saksi yang diperiksa dari sidang kliennya hari ini, di mana salah satunya merupakan pihak dari perbankan.



Ronny menjelaskan keterangan saksi dari pihak perbankan penting untuk Bharada E. Sebab dari keterangan saksi itu, sambungnya, akan diketahui betul tidaknya ada aliran dana dari rekening Yosua ke Bharada E atau tidak.



"Pertama, sempat didengar di publik bahwa pemindahan uang dari rekening almarhum Yosua pada klien kami itu kami sudah bantah di penyidikan. Semoga dengan persidangan hari ini bisa membuktikan bahwa perpindahan uang tersebut bukan di rekening kami. Nanti kami akan tanya saksi yang dihadirkan yaitu dari bank," kata Ronny di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (07/11/2022).



Selain dari pihak perbankan, saksi yang bakal hadir adalah sopir ambulans dan asisten rumah tangga (ART) Ferdy Sambo. Total, kata Ronny, bakal ada 12 saksi yang bakal dihadirkan dalam persidangan tersebut. Namun, kata dia, belum diketahui apakah ke-12 saksi tersebut hadir atau tidak.



Ronny menambahkan persidangan hari ini digabung, yakni Bharada E akan bersama-sama di satu ruangan dengan terdakwa Bripka Ricky Rizal (Bripka RR), dan Kuat Ma'ruf.



"Terkait persidangan hari ini, menempatkan posisi Bharada E atau Richard Eliezer bahwa dia hanya sebagai alat atau diterimanya perintah jabatan dari Ferdy Sambo. Di sini kita akan buktikan terkait dengan saksi yang dihadirkan," ucapnya.



Ke-12 saksi dalam persidangan Bharada E, Bripka RR, dan Kuat Ma'ruf sebagai berikut:



1. Rojiah alias Jiah (ART Ferdy Sambo di rumah Jl. Saguling)



2. Sartini ( ART Ferdy Sambo di rumah Jl. Saguling)



3. Saksi Anita Amalia Dwi Agustine (Customer Service Layanan Luar Negeri Bank BNI KC Cibinong)



4. Saksi Bimantara Jayadiputro (Provider PT. Telekomunikasi Seluler bagian officer security and Tech Compliance Support)



5. Saksi Viktor Kamang (Legal Counsel pada provider PT. XL AXIATA)



6. Saksi Tjong Djiu Fung (biro jasa CCTV)



7. Saksi Raditya Adhiyasa (free lance di biropaminal)



8. Ahmad syahrul Ramadhan (driver Ambulance)



9. Ishbah Azka Tilawah (Petugas Swab di Smart Co Lab)



10. Nevi Afrilia (Petugas Swab di Smart Co Lab)



11. Novianto Rifa'i (Staf Pribadi Ferdy Sambo)



12. Sadam (Driver Ferdy Sambo).