Momen Tiga Terdakwa Pembunuhan Brigadir J Duduk Bersebelahan Saat Sidang, Kuat Ma'ruf Hanya Diam

ERA.id - Tiga terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J), Bharada Richard Eliezer (Bharada E), Bripka Ricky Rizal (Bripka RR), dan Kuat Ma'ruf sempat duduk bersebelahan di ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (07/11/2022).



Terpantau, awalnya Bharada E yang memasuki ruang persidangan. Dia duduk di kursi pemeriksaan. Tak lama kemudian, Bripka RR dan Kuat Ma'ruf memasuki ruang sidang dan duduk di kursi pemeriksaan.



Ketiganya duduk bersebelahan. Mereka semua memakai pakaian yang sama, yakni kemeja putih berlengan panjang dengan celana panjang hitam. Bripka RR lalu membuka maskernya, namun tidak untuk Kuat Ma'ruf.



Ricky Rizal tampak memegang kabel mic. Bharada E yang berada di sebelahnya langsung ikut memegang kabel mic itu. Keduanya tampak berbincang sebentar. Kuat Ma'ruf hanya diam dengan duduk tegap menghadap ke depan.



Momen ketiga terdakwa ini duduk bersama-sama hanya sebentar saja. Tak lama kemudian, Bripka RR dan Kuat Ma'ruf diminta untuk keluar terlebih dahulu.



Majelis hakim pun memasuki ruang persidangan dan membuka sidang. Bharada E lalu dipersilahkan duduk di sebelah penasihat hukumnya (PH).



Setelah itu, Bripka RR dan Kuat Ma'ruf memasuki ruang persidangan dan dipersilahkan duduk di sebelah PH-nya. Sidang terhadap ketiga terdakwa ini digabung.



Saksi-saksi pun dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Para saksi ini diambil sumpah terlebih dahulu sesuai agamanya sebelum memberi keterangan.



Saksi-saksi yang hadir, yakni:



1. Petugas Swab di Smart Co Lab, Nevi Afrilia



2. Petugas Swab di Smart Co Lab, Ishbah Azka Tilawah



3. Driver ambulans, Ahmad Syahrul Ramadhan



4. Legal Counsel pada provider PT. XL AXIATA, Viktor Kamang



5. Provider PT Telekomunikasi Seluler bagian officer security and Tech Compliance Support, Bimantara Jayadiputro