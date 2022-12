Antar KSAL Yudo Jalani Fit and Proper Test, Kapolri: Bukti TNI-Polri Solid!

ERA.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut mengantarkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022).



Sigit menyebut, hal ini menunjukkan sinergitas dan soliditas yang terbangun antara TNI dan Polri.



"Amanah dan pesan bapak presiden selalu kita jaga, dan hari ini menjadi salah satu kegiatan, bukti bahwa TNI-Polri solid," kata Sigit di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.



Selain ikut mengantar, Sigit mengaku keluarga besar Polri juga turut mendoakan Yudo lancar menjalani fit and proper test hingga nanti dilantik sebagai panglima TNI.



Mantan Kabareskrim itu meyakini, Yudo adalah sosok yang pantas dan kompeten untuk mengemban tugas sebagai panglima TNI. Ke depannya, Sigit berharap sinergitas TNI-Polri bisa semakin ditingkatkan.



"Ini akan membawa dampak stabilitas politik terkendali dan ini menjadi modal bagi Indonesia untuk menghadapi situasi global yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan semangat soliditas dan sinergitas yang ada, kita harapkan Indonesia akan menjadi lebih baik," kata Sigit.



Seperti diketahui, Komisi I DPR RI menggelar fit and proper test calon panglima TNI yang diikuti oleh KSAL Laksamana Yudo Margono.



Yudo terlihat didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.