Ditangkap Polisi karena Kasus Penipuan Tiket Coldplay, Begini Penampakan Ghisca Debora Aritonang Pakai Baju Tahanan

ERA.id - Polisi menangkap, Ghisca Debora Aritonang (19), seorang wanita yang viral karena melakukan penipuan tiket konser grup band Coldplay dengan kerugian Rp15 miliar.

"Ini kami tetapkan tersangka dan dilakukan penahanan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Ghisca ditampilkan dalam konferensi pers kali ini. Mahasiswa ini memakai baju tahanan bewarna oranye.

Hasil pemeriksaan sementara, tersangka ini melakukan penipuan untuk membeli barang-barang mewah dan memenuhi kebutuhan pribadinya.

"Dan berbagai barang-barang branded atau bermerek yang setidaknya dibeli sejak bulan Mei atau sejak GDA menerina uang-uang pemesanan tiket. Total barang bukti ini kurang lebih ada Rp600 juta, dan sisanya hampir sekitar Rp2 miliar itu digunakan pribadi oleh tersangka," ujarnya.

Susatyo menyebut kasus ini masih dalam pendalaman. Hasil pemeriksaan sementara, Ghisca melakukan penipuan sebanyak 2.268 tiket.

"Total (kerugian para korban mencapai) Rp5,1 miliar dari 2.268 tiket," ucap Susatyo.

Dalam kasus ini, Ghisca dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang penggelepan dengan ancaman hukuman pidana empat tahun penjara.

Sebelumnya, viral di media sosial warga mengaku tertipu saat membeli tiket konser grup band asal Inggris, Coldplay dengan kerugian mencapai Rp15 miliar.

Akun X, @__aqshal menceritakan jika keluarganya menjadi korban penipuan tiket dari seorang bernama Ghisca Debora Aritonang.

“Hidup lagi cape-capenya, dapet kabar ade sendiri kena tipu tiket Coldplay … turns out the lady who’s behind it has successfully scammed about Rp15.000.000.000.000. juara sih lo, Ghisca Debora Aritonang," tulis akun @__aqshal, dilihat Rabu (15/11/2023).

Dalam unggahannya turut melampirkan sebuah gambar chat yang menjelaskan jika banyak orang yang juga menjadi korban penipuan tiket konser Coldplay oleh Ghisca.

"Dear All costumer, dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya menginfokan teman-teman semua bahwa supplier kami Ghisca Debora Aritonang telah melakukan scam/ penipuan terhadap kita semua dengan modus penjualan tiket konser compliment," tulis unggahan dalam akun X tersebut.