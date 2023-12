Viral! Diduga Gegara Masalah Helm, Wanita Ini Nekat Bakar Ijazah Pacar Sendiri

ERA.id - Seorang wanita bernama Rebecca mendadak viral dan menjadi perbincangan publik setelah kedapatan membakar ijazah milik pria diduga kekasihnya. Aksi itu dilakukan Rebecca lantaran sang kekasih diduga terlambat mengembalikan helm milik Rebecca.

Aksi pembakaran ijazah itu dilakukan Rebecca lewat sebuah video yang beredar luas di akun @menfesstangerang. Dalam video itu terlihat ijazah asli milik Bryan Nicholas dibakar oleh Rebecca, yang merupakan kekasihnya sendiri.

"Ini adalah ijazah asli. Aku nggak main-main, aku diem, aku ngajak baik-baik tapi kamu yang ngajak aku ribut kayak gini. Aku buktiin sekarang, ini ijazah kamu, empat tahun buat dapetin ini, asli," kata suara seorang wanita bernama Rebecca sambil menyalakan korek api.

Pada unggahan yang sama, pria yang diduga Bryan meminta pertanggungjawaban atas pemabakaran ijazah tersebut. Dia pun menunggu itikad baik dari kekasihnya untuk mengatasi masalah yang terjadi.

"Hai gimana, tanggung jawab apa yang bakal kamu lakuin ke aku setelah bakar ijazah aku? Aku kuliah 4 tahun dan kamu bakar ijazah aku gitu aja? Ditungu ya itikad baiknya," katanya.

Lalu, pria diduga Bryan menjelaskan bahwa masalah itu terjadi lantaran Rebecca meminta dirinya untuk segera mengembalikan helm miliknya. Dia juga mengakui sengaja menitipkan ijazah tersebut dan akan mengambilnya malam hari.

Akan tetapi, Bryan tidak bisa memenuhi permintaan Rebecca untuk mengembalikan helm yang dipinjam. Hal itu karena menurut Bryan kondisi cuaca di tempat tinggalnya sedang hujan deras.

"Selepas itu, dia minta balikin (helm) baik-baik dan aku bilang bisanya malem. Tapi dia maksa di sore itu karena malam ada acara katanya. Aku bilang di Pamulang, lumayan jauh ke sana. Di situ dia langsung bilang kalau 'ijazahnya sama aku dulu apa mau barter aja?'," katanya.

Aksi pembakaran ijazah itu pun menuai kritik pedas dari publik. Banyak yang menilai pembakaran ijazah itu tidak sepadan dengan harga helm yang diduga menjadi pemicu hal tersebut.

Namun dari pihak Rebecca mengatakan bahwa ia sudah meminta Bryan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik. Rebecca justru menyebut bahwa Bryan pencuri dan mencari pembelaan atas tindakannya.

"Nyari pembelaan, udah salah 'maling' bikin org emosi, nantangin, nyepelein, malah minta tanggung jawab ci banci," tulis Rebecca.

Rebecca juga mengatakan bahwa dia sudah meminta maaf kepada Bryan dan bertemu secara langsung. Tetapi saat bertemu, Bryan tidak berbicara apa pun kepada dirinya. Rebecca juga mengatakan bahwa dia sudah memberikan hasil scan ijazah milik Bryan.

"1 lagi buat bukti. 2 hr lalu ketemu di warkop, tapi dia diem aja seakan ga ada masalah apa apa, ga minta tanggung jawab or something, tapi besoknya ada menfess up soal ijazah, dan dia minta tanggung jawab wkwkw, kaya gabisa ketemu aja banci, kemarin ketemu di warkop buang muka, balik badan seakan ga liat gue ci, kok tb b koar di menfes?" katanya.

"Org warkop saksinya ko ci wkakakak, emg dasarnya mau viralin aja biar org berpihak ke lo kan banci? Kalo mau minta tanggung jawab langsung ngomong dong kmrn ci, jangan lewat sosmed pake perantara ci banci," pungkasnya.

Lebih lanjut, dalam pantauan tim ERA, Rebecca yang masih berstatus sebagai siswa SMA mengaku terjebak di dalam hubungan yang tidak sehat dengan Bryan. Dia menyebut aksi Bryan yang memilih untuk memviralkan pembakaran ijazah itu hanya untuk pembelaan saja.