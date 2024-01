Heboh Anak Berusia 8 Tahun Hilang dan Ditemukan Tewas Dimutilasi, Pelaku Diduga Keluarga Korban

ERA.id - Seorang anak perempuan TAM (8) dilaporkan hilang dan ditemukan tewas dengan kondisi kepala yang terpisah dari badannya di Kecamatan Tutuyan, Bolaang Mongondow Timur. Korban ditemukan di salah satu perkebunan warga pada Kamis (18/1/2024).

Kapolres Boltim AKBP Sugeng Setyo Budhi mengonfirmasi sebab kematian bocah tersebut karena dibunuh. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian.

"Iya, sementara dalam penyelidikan, tadi juga sudah dilaporkan ke pak Kapolda," kata AKBP Sugeng dikutip dari Berita Manado, Jumat (19/1/2024).

Terkait hal ini, Kapolda Sulut Irjen Pol Yudhiawan mengatakan terduga pelaku pembunuhan sudah ditangkap. Terduga pelaku diduga juga masih memiliki hubungan keluarga dengan korban.

"Tersangka sudah diamankan dan masih intensif diperiksa," katanya dikutip dari Tribun Boltim, Jumat (19/1/2024).

Lebih lanjut, di akun X yang diunggah akun @kgblknunfaedah, viral sosok diduga pelaku sedang berbincang dengan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sam Sachrul Mamonto. Perempuan berinisial AM tersebut mengaku melihat korban sebelum hilang. AM menyebut korban jam 11 siang di depan rumahnya. AM ternyata juga sempat ikut mencari korban untuk mengelabui kepolisian.

"Saya tahu ia memakai daster warna putih" Ucap AM.

Akun X @kgblknunfaedah mencuit pelaku diduga berjumlah dua orang. Keduanya merupakan pasangan suami istri. Terduga pelaku laki-laki merupakan paman korban.

"Jadi mereka hendak mengambil emas koran karena korban berteriak maka mereka mutilasi korban. Biadab emang," tulisnya.