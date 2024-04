Viral! Rumah Hangus Terbakar Diduga Gegara Ulah Bocah Main Petasan, Begini Kronologinya

ERA.id - Sebuah rumah baru-baru ini viral lantaran terbakar diduga akibat ulah anak-anak yang bermain petasan. Korban pun menceritakan kronologi kejadian bagaimana rumahnya terbakar.

Kronologi sebuah rumah yang hangus terbakar itu diceritakan oleh korban kepada ERA, Jumat (5/4/2024). Ifa Umaran mengatakan kejadian itu terjadi pada sekitar pukul 12.00 WIB, Kamis (4/4/2024).

Diceritakan Ifa, kakaknya Yuana, saat itu sedang berada di lantai dua tempat kejadian. Ifa mengatakan bahwa suara petasan sering kali terdengar di sekitar rumahnya.

"Kakakku di lantai kamar 2 denger suara petasan, didiemin aja karena emang udah biasa anak-anak main petasan di depan rumah. Terus hening, tiba-tiba denger orang teriak 'kebakaran kebakaran, api-api'. She goes out of her room, not knowing it was our house yang kebakaran," kata Ifa.

Lalu, kata Ifa, saat kakaknya keluar dari ruangan, kobaran api sudah muncul di bagian balkon lantai 2 tempat menjemur pakaian. Ifa menjelaskan saat itu kobaran api tidak terlalu besar sehingga Yuana memutuskan untuk lari ke lantai bawah untuk memberitahu kejadian tersebut.

"Api di situ gak terlalu besar, tapi gak kecil juga. Kakakku langsung lari ke bawah, kasih tau nenek kebakaran. Kakak ambil air dari kamar mandi bawah, nenek keluar bareng adik untuk minta tetangga bantu padamin api," jelasnya.

Kebakaran diduga akibat petasan (X/@prodsymk)

Namun saat hendak kembali ke lantai atas, kobaran api sudah membesar dan merembet ke dalam rumah. Kobaran api yang dengan cepat melahap lantai dua rumah Ifa dan keluarga itu pun membuat keluarganya tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga miliknya.

"Akhirnya tetangga dan kakak memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk padamin api, langsung lari keluar tanpa sempet nyelamatin barang-barang berharga," katanya.

Ifa menduga kebakaran itu disebabkan oleh petasan yang kerap kali dimainkan oleh anak-anak di daerah rumahnya. Dia juga menjelaskan bahwa di lantai dua rumahnya banyak barang-barang tidak terpakai yang diduga membuat api dengan cepat merembet.

Selain itu, Ifa juga memastikan kebakaran itu bukan disebabkan konselting listrik. Hal ini lantaran kakak Ifa melihat kondisi lampu yang masih menyala saat api mulai berkobar.

"Bukan konslet listrik karena sampe kakakku liat apinya di balkon pun listrik masih nyala," tegasnya.

Lebih lanjut, Ifa dan keluarga sedang berusaha mencari bukti dari rekaman kamera pengawas (CCTV) untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Dia juga berharap kejadian itu bisa menemui titik terang.

"Untuk kelanjutannya seperti apa, nanti akan aku update. Aku juga berharap tetangga ada yang punya CCTV supaya bisa diusut," pungkasnya.

Sebelumnya viral di media sosial X dari akun @prodsymk yang mengungkap bahwa lantai dua kediamannya hangus terbakar diduga akibat petasan yang dimainkan oleh sekelompok anak kecil.

"Lemes… rumahku kebakaran. lt2 habis, termasuk kamar ku. laptop dan semua-semuanya habis kebakar," tulisnya.

Dalam foto yang dibagikan akun tersebut, nampak terlihat bangunan lantai dua rumah tersebut hangus terbakar. Kobaran api juga nampak membumbung tinggi dan melahap lantai dua rumah tersebut.

Kemudian, pada unggahan lainnya akun tersebut mengatakan barang berharga seperti laptop, album K-Pop, hingga kucing kesayangannya.