Bus Kecelakaan Tunggal di Tol Tangerang-Merak, 8 Orang Terluka

ERA.id - Sebuah bus berpelat K 1529 CB terlibat kecelakaan tunggal di Tol Tangerang-Merak KM 42.200 B arah Jakarta, tepatnya di kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang, pukul 09.15 WIB, Selasa (21/5/2024).

"Akibat kecelakaan ini delapan orang luka ringan," kata Kainduk PJR Serang, Kompol Wiratno kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).

Delapan korban yakni Tatu Roilah (48), Meliana (47), Yati Rohayati (48), Sutihat (43), Siti Mulia (52), Neneng Risa (25), Samsul Rizal (40), dan Aruji Kartawinata (52).

Wiratno menjelaskan kecelakaan ini diduga terjadi karena bus mengalami mati mesin ketika berada di lajur dua.

"Setiba di TKP keterangan pengemudi melaju di lajur dua lanjut mengalami mati mesin, out of control hingga masuk RoW (right of way). Posisi akhir kendaraan miring di RoW hadap timur," ujarnya.

Kedelapan korban telah dibawa ke rumah sakit untuk diberi pengobatan.