Viral Moge Konvoi Masuk Jalur Busway, Langsung Kena ETLE

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan sejumlah pengendara motor gede (moge) melaju di jalur bus TransJakarta di kawasan Jakarta Barat (Jakbar).

Dari video dan narasi di akun Instagram @warga.jakbar, sebanyak tujuh pengendara moge terlihat melaju konvoi di busway di Jalan Panjang, Jakbar.

Kumpulan motor moge itu melaju beriringan di jalur TransJakarta, padahal lajur di Jalan Panjang terlihat lengang dan lancar. Ada beberapa moge yang juga terlihat memakai strobo.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin tak menyampaikan kapan para pengendara moge itu melakukan pelanggaran lalu lintas. Dia hanya menyebut pihaknya akan menindak seluruh kendaraan yang masuk busway, termasuk moge.

"(Dalam video itu ada) 14 unit (moge)," kata Komarudin kepada wartawan, Kamis (7/8/2025).

Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat ini menyebut para pengemudi itu sudah ditilang elektronik atau dengan kamera electronic traffic law enforcement (ETLE). Penilangan diberikan usai kamera ETLE merekam nomor registrasi kendaraan bermotor (NRKB) moge tersebut.

"Sudah, sama dengan pelanggaran lain, termasuk motor kecil yang banyak masuk jalur busway, sudah kena ETLE," tuturnya.