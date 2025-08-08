Niat Nyalip Kendaraan, Pemuda di Tambora Tewas Usai Kepalanya Terlindas Bus

ERA.id - Seorang pria tak dikenal tewas terlindas bus di Jalan Pengeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat, pada Jumat (8/8).

Seorang saksi di lokasi, Wardi (60) mengatakan bahwa korban awalnya melaju dari arah Polsek Tambora dan hendak menyalip bus yang juga masih melaju di sisi kanan jalan.

"Jadi itu awalnya dia nyalip busnya lewat kanan, itu kan sempit ya. Akhirnya pas nyalip kesenggolah dia sama badan belakang bus," kata Wardi, dikutip Antara, Jumat (8/8/2025).

Korban yang gagal menyalip pun jatuh dan tewas seketika. Korban tewas setelah kepalanya terlindas ban bus meski memakai helm.

"Iya, tewas di tempat. Padahal pakai helm tadi. Itu (menunjuk ke titik kecelakaan) helm sama sandalnya masih di situ," kata Wardi.

Wardi menambahkan, kecelakaan maut yang terjadi pukul 08.00 WIB itu menyebabkan Jalan Pengeran Tubagus Angke macet parah.

"Macet total. Akhirnya tadi polisi tiba sekitar pukul 09.00 WIB. Korban diangkut ambulans, terus motornya dibawa sama polisi," tutur Wardi.

Pantauan di lokasi, helm yang dikenakan korban bukanlah helm SNI (Standar Nasional Indonesia). Helm itu remuk hingga terpisah menjadi beberapa bagian. Selain helm, sandal korban juga nampak masih berada di lokasi.