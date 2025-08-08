Pria Ngamuk Todong Pistol dan Ngaku Aparat di Tangsel Pegawai Kejagung, Kasus Selesai Damai

ERA.id - Polisi telah menemukan pengemudi mobil Mitsubishi Pajero mengamuk sambil menodongkan benda diduga senjata api (senpi) di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel). Pria itu adalah seseorang berisinial S (61).

"Saudara S juga disini saya menyampaikan bahwa statusnya berdinas di Kejaksaan Agung Republik Indonesia," kata Kapolsek Pondok Aren, Kompol Anne Rose Asrippina kepada wartawan dikutip Jumat (8/8/2025).

Anne menjelaskan penyebab awal perselisihan antara S dengan MR (24) diduga karena S sedikit mengambil badan jalan ketika memberhentikan mobilnya. Hal ini menyebabkan lajur menjadi sempit sehingga memicu ketegangan dengan MR (24).

"Terkait dengan senpi, disampaikan dari hasil penyelidikan bahwa senpi tersebut itu adalah senpi dinas," ungkapnya.

Setelah dilakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak, Polsek Pondok Aren memfasilitasi mediasi. S dan MR pun sepakat damai.

"Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan," jelas Anne.

Terpisah, Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna membenarkan jika S adalah pegawai Kejagung.

"Benar, itu yang bersangkutan jaksa fungsional di bagian Pidum Kejagung dan itu kesalahpahaman sebenarnya," ujar Anang.

Saat kejadian, S sedang menurunkan istrinya dari mobil. Namun di belakang, MR memberi klakson. Diduga karena spontan dan emosi, pegawai Kejagung ini sempat memperlihatkan pistolnya.

"Jaksa kan boleh (membawa pistol) selama ada izin boleh. Senjata dinas itu kan ada izinnya resmi. Bukan senjata ilegal, UU Kejaksaan kan kita sudah bisa memiliki tapi kan selektif," tuturnya.

Meski kasus selesai damai, S akan dibina oleh Kejagung agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari.

Diketahui, kejadian ini sempat viral di media sosial. Dari video dan narasi yang beredar, kejadian terjadi di sekitar Jalan Jombang Raya, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangsel, Kamis (31/7). Pengemudi Pajero ini awalnya parkir di tengah jalan.

Perekam video kemudian memberi klakson agar pelaku menepikan kendaraannya. Namun diduga, pria itu tak terima dan langsung menghampiri korban.

Dia menunjukkan benda diduga senpi dari balik bajunya. Korban langsung memvideokan kejadian tersebut. Sadar ada kamera, pelaku menyembunyikan pistolnya itu.

"Megang pistol ya," ujar perekam video dilihat di akun Instagram @fakta.indo.

"Iya saya aparat, saya aparat," jawab pengemudi Pajero sambil memukul kamera handphone korban.