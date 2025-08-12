Dua Siswa SDIT Ibnu Jazari Tewas di Kolam Renang, Diduga Tenggelam Saat Ekskul

ERA.id - Dua anak berinisial KBW dan FAP tewas diduga tenggelam saat mengikuti ekstrakulikuler di sekolahnya di SDIT Ibnul Jazari, Kabupaten Bekasi, Senin (11/8).

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan KBW dan FAP merupakan tetangga dan satu sekolah.

Kejadian memilukan ini bermula ketika kedua korban diantar sekolah oleh ibu FAP. Pulang sekolah, kedua anak itu rencananya akan dijemput oleh ibu KBW.

"Sekira jam 14.00 WIB setelah kegiatan belajar mengajar selesai dilanjutkan ekstrakurikuler renang di kolam renang milik sekolah yang berlokasi di depan sekolah SDIT Ibnul Jazari. Adapun pada hari itu adalah ekstrakurikuler renang yang pertama kali untuk murid kelas 1," kata Reonald kepada wartawan, Selasa (12/8/2025).

Sekira pukul 14.30 WIB, ibu KBW ditelepon oleh pendamping renang murid, UA dan Kepala Sekolah SDIT Ibnul Jazari, U. Dia diminta untuk ke rumah sakit.

Setibanya di sana, ibu KBW diberitahu jika anaknya dan FAP telah meninggal dunia.

"Ibunya KBW tiba lebih dulu di rumah sakit dan diberitahu bahwa KBW dan FAP telah meninggal dunia diduga tenggelam di kolam renang milik sekolah," jelasnya.

Orang tua FAP kemudian diberitahu jika anaknya telah meninggal. Kedua jasad anak ini selanjutnya dibawa ke rumah duka di kediamannya masing-masing.

Tak terima, orang tua dari dua anak ini melaporkan kasus ini ke polisi. Reonald menyebut Polsek Babelan masih mengusut perkara tersebut.