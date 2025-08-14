Ogah Kalah dari Taman Safari, Pramono Usul Ragunan Dibuka Sampai Malam

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membuka peluang untuk menambah jam operasional Taman Margasatwa Ragunan. Pram berpotensi membuka Ragunan hingga malam hari.

Seperti diketahui, Taman Margasatwa Ragunan buka setiap Selasa sampai Minggu, mulai dari pukul 07.00 hingga 16.00 WIB. Sementara pada Senin, Ragunan tutup untuk libur satwa.

"Saya lagi berpikir apakah sudah waktunya dibuat Ragunan ini tidak hanya siang, tetapi malam hari juga," kata Pramono, dikutip Antara, Kamis (14/8/2025).

Pertimbangan jam operasional hingga malam itu dinilai Pramono bisa membuat masyarakat lebih banyak waktu untuk mengunjungi kebun binatang Ragunan.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Pram itu menilai taman tersebut tidak kalah bagus dibandingkan dengan Taman Safari yang memiliki program “Safari Malam”. Oleh sebab itu, dia mempertimbangkan untuk menerapkan hal serupa di Taman Margasatwa Ragunan.

"Untuk flora dan fauna, menurut saya tempat ini salah satu yang terbaik di Asia Tenggara," ujar Pramono

Namun, dia mengungkapkan meskipun kondisinya saat ini cukup baik, pemanfaatan taman margasatwa tersebut belum maksimal, terlebih mengingat Ragunan memiliki koleksi yang banyak, yakni 65.000 flora dan sekitar 2.200 fauna.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi guna meningkatkan kenyamanan seluruh pengunjung. Selain itu, diharapkan juga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk berwisata ke kebun binatang tersebut.

"Walaupun secara kualitas dengan Singapura, Singapura kan kecil, tapi pasti revenue (total pendapatan yang dihasilkan) mereka tinggi. Karena memang betul-betul fasilitasnya dibuat baik," tutur Pramono.