Pagi Ini, Warga Padati Kawasan Monas Meriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia

ERA.id - Warga dari berbagai daerah mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, untuk ikut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Minggu pagi.

Sejak pukul 06.00 WIB, warga yang mengenakan atribut Merah Putih tampak mengalir ke sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Patung Kuda.

Mereka datang dengan beragam cara, mulai dari berjalan kaki, menggunakan transportasi umum, hingga rombongan keluarga yang membawa anak-anak.

Bendera Merah Putih berkibar di tangan para pengunjung. Tak sedikit dari mereka mengenakan pakaian bernuansa merah putih.

Salah seorang pengunjung, Junaedi (38) mengaku datang bersama keluarganya sejak pagi agar bisa menyaksikan secara langsung suasana perayaan Kemerdekaan RI.

"Momen HUT RI tahun ini sepertinya istimewa, apalagi usianya sudah 80 tahun. Kami ingin ikut merasakan semangat kemerdekaan di Jakarta sekaligus mengajak anak melihat langsung suasana HUT RI," kata Junaedi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Menurut Junaedi, Jakarta selalu menjadi pusat keramaian saat momentum penting seperti HUT Jakarta hingga HUT RI. Oleh karena itu, Junaedi mengajak istri dan anaknya untuk hadir menyaksikan keramaian Ibu Kota.

"Biar ga hanya lihat di televisi aja, jadi bisa lihat dan merasakan langsung seperti ini ramainya Monas, Jakarta kalau momentum penting," ujar Junaedi.

Hal serupa dikatakan Mitha (26) yang rela berangkat pagi dari Bogor untuk melihat ramainya Jakarta.

Mitha menyebut, dirinya penasaran dengan proses kirab bendera dan ingin melihat langsung tokoh penting Indonesia.

"Kalau aku lihat di televisi biasanya banyak tokoh-tokoh lewat sini, jadi mau lihat aja seperti apa ramainya Jakarta, terus suasananya pasti beda kan," kata Mitha.

Selain itu, dia juga ingin melihat keramaian dan acara yang ada di sekitaran Monas. "Monas katanya banyak acara, ada banyak diskon barang, makanan, jadi aku sama teman-teman mau berburu sekalian," ujar Mitha.

Pihak kepolisian dan petugas gabungan tampak berjaga di sejumlah titik untuk mengatur arus lalu lintas dan menjaga keamanan.

Sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Patung Kuda juga mulai ditutup dan dialihkan untuk kelancaran kegiatan peringatan HUT ke-80 RI.

Hingga menjelang upacara detik-detik proklamasi, jumlah warga yang berdatangan diperkirakan terus bertambah.

Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju". Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

Presiden Prabowo Subianto akan memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

Ada beberapa kegiatan yang digelar untuk menyemarakkan peringatan HUT Republik Indonesia, yakni Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi, Pesta Rakyat dan Karnaval Bersatu Kemerdekaan.