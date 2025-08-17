HUT ke-80 RI, KPK Buka Layanan Khusus Kunjungan Rutan

ERA.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka layanan khusus untuk kunjungan tahanan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan KPK dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 RI pada Minggu (17/8).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kunjungan oleh keluarga dan kerabat dapat dilakukan sejak pukul 10.00 hingga 12.00 WIB.

Sementara untuk pengiriman makanan dan boks tambahan lainnya bagi tahanan sudah bisa dilakukan sejak pukul 09.00 sampai 11.00 WIB.

"Layanan khusus ini sekaligus sebagai bentuk pemenuhan hak-hak dasar bagi para tahanan, dengan tetap sesuai SOP dan tata tertib pelaksanaan kunjungan Rutan KPK," kata Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Memperingati HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, warga Jakarta diajak menikmati sejumlah hiburan bertajuk "Pesta Rakjat" dan "Karnaval Kemerdekaan" yang berlangsung selama seharian penuh untuk memeriahkan

"Pesta Rakjat" digelar di sekitar Istana Merdeka dan kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Minggu (17/8) pukul 08.00 hingga 14.00 WIB dan dilanjutkan pukul 16.00 hingga 22.00 WIB.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta dalam unggahan di akun Instagram resminya @disparekrafdki di Jakarta, Sabtu, menyebutkan, warga bisa mengunjungi sejumlah area seru di "Pesta Rakjat".

Pertama, ada "Podjok Foto". Masyarakat bisa berpartisipasi dalam aktivasi di berbagai photo booth, photo spot, serta photo box yang telah disiapkan.

Kedua, ada "Podjok Djoeang" yang menghadirkan berbagai aneka perlombaan khas 17-an, mulai panjat pinang hingga balap karung dan lainnya.

Selanjutnya, ada "Podjok Djadoel" yang mengajak masyarakat untuk kembali bernostalgia dengan memainkan berbagai permainan tradisional seperti gundu, gasing, congklak dan lainnya.

Berikutnya adalah "Pasar Malam", yakni area hiburan dan wahana permainan yang dapat dinikmati masyarakat. Sedangkan di "Festival Kuliner" warga bisa mencicipi berbagai makanan hingga "Panggung Hiburan" yang akan diisi oleh musisi ibu kota.

Untuk "Karnaval Kemerdekaan" akan dimulai Minggu (17/8) malam pukul 19.30 WIB yang diikuti mobil hias dari kementerian, lembaga, TNI, Polri, BUMN dan instansi lainnya.