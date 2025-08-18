Viral Opang Maki dan Tahan Ojol yang Bawa Penumpang di Stasiun Pondok Ranji

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan ojek pangkalan (opang) menyetop pengemudi ojek online (ojol) yang hendak membawa penumpang wanita di sekitar Stasiun Pondok Ranji, Tangerang Selatan (Tangsel).

Dari video dan narasi di akun Instagram @tangsel_update, ojol itu dihampiri seorang pria berbaju merah. Opang itu kemudian mencabut kunci motor milik ojol tersebut dan memintanya untuk berjalan menjauh dari Stasiun Pondok Ranji dengan meninggalkan motornya.

Penumpang ojol langsung memberikan penjelasan jika dirinya yang meminta ojol tersebut datang menjemputnya. Sebab, dia harus segera ke rumah sakit.

Wanita ini lalu memohon agar ojol itu dilepaskan. Dia meminta maaf dan mau memakai jasa opang yang harga tarifnya dua kali lipat dari ojol.

Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodiq mengatakan opang yang menyetop ojol itu Firdiansyah (43) telah ditangkap.

"Anggota Opsnal Reskrim Polsek Ciputat Timur langsung bergerak menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan serta mengamankan terduga pelaku," kata Bambang kepada wartawan, Senin (18/7/2025).

Bambang membenarkan Firdiansyah mencabut kunci motor ojol tersebut ketika menunggu penumpang. Cekcok terjadi dan pelaku memaki ojol itu.

Firdiansyah mengatakan ojol boleh mengambil penumpang di Stasiun Pondok Ranji jika menunggu di dekat minimarket atau dealer.

Polisi masih memeriksa Firdiansyah secara intensif dan mendalami dugaan pelanggaran Pasal 368 KUHP yang dilakukan pelaku.