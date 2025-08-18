Viral Preman Palak Pedagang Buah di Jakbar, Ternyata untuk Hajatan Nikahan

ERA.id - Beredar video yang menunjukkan dua orang pria memalak pedagang buah di Pasar Buah Angke, Tambora, Jakarta Barat (Jakbar).

Dari video yang dilihat di akun Instagram @warga.jakbar, kedua pelaku memakai jaket jeans dan sweater hitam. Pelaku berjaket jeans tampak memaki-maki pedagang buah karena korban enggan memberikan dagangannya.

Pria itu kemudian mengajak berkelahi pedagang buah tersebut. Usai melampiaskan emosinya, pelaku bersweater hitam mengambil buah milik korban.

Setelah itu, keduanya pergi meninggalkan lokasi.

Kapolsek Tambora Kompol Muhammad Kukuh Islami melalui Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Sudrajat Djumantara menjelaskan kedua pelaku, RR (41) dan AG (34) telah ditangkap di kediamannya di kawasan Tambora, Jakbar.

Usai diperiksa, kedua pelaku mengakui perbuatannya.

"Mereka meminta buah dagangan korban berinisial S untuk keperluan hajatan pernikahan pelaku RR," kata Sudrajat kepada wartawan dikutip Senin (18/8/2025).

Sudrajat mengatakan kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 368 KUHP.