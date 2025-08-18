Lamborghini Kecelakaan Tunggal di Tol Kunciran Tangerang, Diduga Out of Control

ERA.id - Sebuah mobil mewah Lamborghini mengalami kecelakaan tunggal di sekitar Tol Kunciran, Tangerang, Minggu (17/8).

Dari video dan narasi di akun Instagram @ciledug24jam sopir Lamborghini itu awalnya sedang melaju konvoi bersama rekannya yang juga mengendarai supercar. Namun terjadi kecelakaan hingga menyebabkan lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menyebut mobil Lamborghini yang terlibat kecelakaan itu dikemudikan oleh ES (37). Dia membenarkan ES saat itu sedang konvoi dengan teman-temannya dari arah Benda menuju Serpong. Namun ketika di KM 15+200 Tol Kunciran, ES kehilangan kendali atas mobilnya sehingga mengalami kecelakaan.

"Kemudian out of control, (Lamborghini) lari ke kiri, nabrak guardrail terus ke kanan. Korban tidak ada, yang ada hanya (kerugian) materiil aja mobilnya rusak. Kecelakaan tunggal ya, out of control," kata Ojo saat dihubungi, Senin (18/8/2025).

Supercar itu telah dievakuasi. Polisi akan memanggil ES pada Selasa (19/8/2025) atau Rabu (20/8/2025) depan untuk diklarifikasi terkait kecelakaan tersebut.

"Sanksinya (terhadap ES akan) membayar kerusakan jalan ke pengelola tol, akan dihitung oleh pengelola tol," tuturnya.

Jika dalam klarifikasi itu didapati surat-surat ES tidak lengkap, dia dimungkinkan terkena sanksi tilang.