Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Kompak Tak Hadir untuk Lihat Hasil Tes DNA Hari Ini

ERA.id - Bareskrim akan mengumumkan hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK), eks model majalah dewasa Lisa Mariana beserta anaknya, Rabu (20/8/2025). Ridwan Kamil tak hadir ke Bareskrim untuk melihat penyampaian hasil tes DNA itu.

"Pak RK sedang menyelesaikan urusan profesional yang dia tidak bisa tinggalkan," kata pengacara RK, Muslim Jaya saat dihubungi, Rabu (20/8/2025).

Muslim tak menyampaikan agenda RK yang tak bisa ditinggalkannya itu. Dia hanya menyebut tim kuasa hukum saja yang datang ke Bareskrim Polri untuk personal teknis dan administrasi.

Senada, pengacara Lisa Mariana, Jhony Nababan mengatakan kliennya juga tak hadir ke Bareskrim. Alasan Lisa tak ke Bareskrim tak dijelaskan Jhony.

"Ngga hadir (Lisa) hanya kuasa hukum," ujar Jhony.

Sebelumnya, Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anaknya telah selesai menjalani pengambilan sampel DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8). Tes DNA ini untuk diketahui RK merupakan ayah dari anak Lisa atau tidak.

Usai DNA-nya diambil, eks Gubernur Jabar ini pun ingin agar kasusnya dengan Lisa ini segera selesai. "Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu," kata RK di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8).

Pria yang juga akrab disapa Kang Emil ini tak mau bicara banyak. Dia hanya menambahkan pemeriksaan DNA ini bisa dilakukan usai dirinya mengajukan permohonan hal tersebut ke penyidik.

"Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya," tuturnya.