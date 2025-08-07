Atalia Praratya Tidak Dampingi Ridwan Kamil Jalani Tes DNA, Kenapa?

ERA.id - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menjalani tes DNA terkait kasus anak mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025). Ridwan Kamil tak ditemani istrinya, Atalia Praratya.

Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya menjelaskan istri Ridwan Kamil tidak hadir karena Atalia menganggap pengambilan sampel DNA merupakan urusan pribadi kliennya.

"(Istri Ridwan Kamil) tidak ikut karena ini urusan pribadi Pak RK (Ridwan Kamil)" kata Muslim kepada wartawan, Kamis (7/8/2025).

Lisa Mariana turut hadir dalam pemeriksaan DNA hari ini. Mantan model majalah dewasa ini tiba sekira pukul 10.43 WIB. Dia full makeup dan memakai baju berwarna krem.

Selebgram ini ingin agar hasil tes DNA anaknya tidak direkayasa.

"Doain saja yang terbaik ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada rekayasa," kata Lisa.

Sebelumnya, Ridwan Kamil buka suara mengenai dugaan kasus perselingkuhan yang menyeret namanya dengan Lisa Mariana hingga melahirkan seorang anak. Namun, Ridwan Kamil hanya menyampaikan pernyataan melalui media sosial Instagram pribadinya @ridwankamil.

Dalam unggahan Instagramnya pada Kamis (27/3), Ridwan Kamil menyampaikan hanya satu kata "KLARIFIKASI" dengan huruf kapital berwarna putih disertai latar belakang hitam.

Pada keterangan unggahan tersebut, Ridwan Kamil mulanya menyatakan ujian yang sedang ia hadapi dalam kehidupannya. Bahkan, ia merasa lelah apabila harus menjelaskan satu per satu.

"Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui. Cukup melelahkan untuk menjelaskan satu persatu, Semoga saya bisa melaluinya dengan ridha dan perlindungan Allah SWT. Aamiin," kata Ridwan Kamil dikutip dari Instagram pribadinya.

Kemudian Ridwan Kamil merespons kabar dugaan perselingkuhan yang menyeretnya dengan seorang wanita bernama Lisa Mariana atau pemilik akun Instagram @lisamarianaaa.

Dalam keterangannya, ia menepis keterangan Lisa yang menyebutkan bahwa Ridwan Kamil merupakan ayah biologis dari anaknya. Ridwan Kamil pun menilai keterangan Lisa Mariana itu tidak benar dan fitnah yang berlatarbelakang keuntungan ekonomi.

"Klarifikasi kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa, ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang," ujarnya.

Kendati begitu, Ridwan Kamil tak menampik bahwa dirinya pernah bertemu dengan Lisa Mariana satu kali. Namun, Ridwan Kamil tidak merincikan tujuan dan di mana pertemuannya dengan Lisa Mariana.