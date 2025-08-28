Ridwan Kamil Bersyukur Bukan Jadi Ayah Biologis Anak Lisa Mariana: Alhamdulillah

ERA.id - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) bersyukur tentang hasil tes DNA yang menyatakan ia bukan ayah biologis anak Lisa Mariana. Ungkapan syukur itu dikatakan RK saat memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri, Kamis (28/8).

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu hadir ke Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait laporannya terhadap eks model majalah dewasa, Lisa Mariana atas dugaan fitnah dan/atau pencemaran nama baik. Ia mengaku membawa barang bukti berupa hasil tes DNA terkait dirinya, Lisa Mariana dan anaknya berinisial CA dalam pemeriksaaannya hari ini.

"(Bawa bukti berupa) hasil tes DNA," kata Ridwan Kamil di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Namun Kang Emil enggan banyak bicara mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan. Saat disinggung lega atau tidak saat mengetahui jika bukan ayah biologis dari CA, RK mengaku bersyukur.

"Alhamdulillah," tuturnya.

Diketahui, Pusdokkes Polri sebelumnya melakukan tes DNA ke RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasilnya, Ridwan Kamil dinyatakan bukan ayah biologis dari CA. RK pun mengaku bersyukur atas hasil DNA itu. Sementara Lisa tak menerimanya.

Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso mengatakan pemeriksaan Ridwan Kamil hari ini merupakan agenda lanjutan dari hasil tes DNA yang telah digelar Pusdokkes Polri sebelumnya.

"Pemeriksaan terhadap saudara RK hari ini merupakan bagian dari pendalaman atas laporan yang sudah masuk," ujar Rizki kepada wartawan, hari ini.

Setelah RK, penyidik selanjutnya akan memanggil Lisa untuk diperiksa selaku pihak terlapor dalam kasus ini pada pekan depan. Namun tanggal pasti Lisa dipanggil belum disampaikannya.

Setelah memeriksa keduanya, penyidik bakal melakukan gelar perkara untuk menentukan status perkara dan Lisa Mariana selaku terlapor.