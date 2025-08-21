Kacab Bank di Bekasi Dibunuh dengan Kondisi Tangan-Kaki Terikat dan Mata Dililit Lakban

ERA.id - Seorang pria berinisial MIP yang merupakan Kepala kantor cabang pembantu (KCP) di sebuah bank diduga diculik lalu dibunuh di kawasan Bekasi.

Dari video yang beredar, korban awalnya berada di sebuah parkiran tempat perbelanjaan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Saat hendak masuk ke mobil, pelaku kemudian menyergap MIP. Para pelaku menunggu di dalam mobil di sebelah kendaraan korban.

Seketika itu, MIP langsung dibawa masuk ke dalam mobil pelaku dan dibawa pergi. Seseorang melihat kejadian itu namun tak bisa melakukan upaya untuk menyelamatkan korban.

Pada video selanjutnya, diperlihatkan mayat seorang laki-laki diduga MIP di sebuah sawah di sekitar Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Jasad itu ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat lakban. Matanya juga turut dililit lakban.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan membenarkan peristiwa tersebut dan keluarga korban telah membuat laporan ke polisi.

Dicky tak mau bicara banyak dan hanya menambahkan kasus ini ditangani Polda Metro Jaya. Sebanyak empat orang sudah ditangkap polisi.

"Iya (ditangkap tim gabungan) Polres sama Polda, cuma yang udah ngamanin Polda, Polda lagi ngembangin sekarang, Polda sedang fokus ngamanin pelaku," kata Dicky kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

"Baru 4 orang yang diamanin, eksekutornya lagi dikejar, lagi lari," tambahnya.