Gabung Serial Walid, Olla Ramlan Syuting di Pelosok Malaysia hingga Nangis

ERA.id - Olla Ramlan terlibat dalam serial terbaru Viu Indonesia dan Malaysia, Walid Season 2. Olla pun membagikan pengalaman selama syuting yang menegangkan.

Diceritakan oleh Olla, proses syuting Walid Season 2 ini sangat berbeda dengan proyek serial yang dibintangi sebelumnya. Olla harus menjalani proses syuting selama 20 hari di daerah pelosok yang jauh dari hingar-bingar gemerlap kota Malaysia.

"Di hari kelima ke berikutnya itu dari Kuala Lumpur itu 5 jam lagi (lokasi syuting). 5 jam lagi! Dan itu tuh bener-bener di pelosok-pelosok yang bener-bener hutan semua, gelap gitu ya," ujar Olla saat ditemui di Midaz Senayan Golf, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Lalu, kata Olla, selama di lokasi syuting kesulitannya tidak berkurang begitu saja. Untuk bisa ke toilet, kekasih Tristan Molina ini juga harus berjalan sejauh 70 meter.

Perjuangan ini pun diakuinya sempat membuatnya menangis selama berada di lokasi syuting. Ia pun menyadari sulitnya mencari uang yang harus penuh dengan perjuangan.

"Aku di situ udah itu toiletnya itu 70 meter aku harus jalan. Waduh! Jadi aku sambil duduk nangis dulu tuh. Itu belum mulai syuting ya, baru perjalanan baru sampai," katanya.

"Ya syuting yang sebelumnya udah, tapi maksudnya pada saat itu kan lokasinya beda kan. Nah pas di situnya aku tuh nangis ya Allah ya ampun cari duit segininya banget," sambung Olla.

Selain harus syuting di pelosok, Olla Ramlan juga dihadapi tantangan lainnya dari segi bahasa. Olla harus memahami dialog Bahasa Malaysia yang digunakan oleh seluruh aktor yang bermain dalam serial Walid Season 2.

"Tantangan yang kedua adalah aku satu-satunya dari Indonesia, so everybody talk semua bahasa Malaysia, bahasa melayu ya kan. Jadi mereka kalau lagi briefing lagi mau syuting, "Oke guys saya ulang bahasa Indonesia," aku bilang gitu aja. Nggak ada subtitle-nya ya soalnya ya. Iya, gitu jadi itu lucu itu dua,"

Walid Season 2 merupakan sekuel musim pertama yang sempat viral dan menghebohkan publik. Selain Olla, serial ini dibintangi oleh Raras Kartika dan juga Faizal Hussein.

Series ini akan tayang secara eksklusif di Viu mulai 26 Februari 2026. Serial ini