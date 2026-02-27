Digugat Cerai Mawa, Insanul Fahmi Bantah Sudah Layangkan Talak

ERA.id - Pengusaha Insanul Fahmi membantah dirinya telah menalak istrinya, Wardatina Mawa, sebelum akhirnya digugat cerai ke Pengadilan Agama Medan. Insan menegaskan talak itu tidak pernah ia ucapkan lewat manapun.

Penegasan ini disampaikan Insanul Fahmi menyusul isu yang menyebut ia sudah melayangkan talak kepada Mawa melalui pesan singkat. Insanul dengan tegas membantah kabar tersebut.

"Enggak, enggak. Saya enggak pernah talak melalui handphone, saya enggak pernah talak. Saya ngerasa tidak pernah menalak," ujar Insanul Fahmi saat dihubungi melalui video Zoom, Jumat (27/2/2026).

Insanul lantas meyakini dirinya tidak ingin berpisah dari Mawa. Namun di sisi lain, konfliknya dengan Mawa sudah meluas dan menjadi konsumsi publik yang sudah berada di luar kapasitasnya.

"Saya coba lagi mempertimbangkan apa mudarat yang ditimbulkan kalau saya mengambil keputusan. Jangan sampai saya mengambil keputusan ini cuma untuk ternyata makin memperkeruh atau meneruskan drama ya kan, itu saya pertimbangkan juga sebenarnya," tegasnya.

Di sisi lain, Insanul Fahmi tidak menutup dirinya kecewa dengan keputusan Mawa yang memilih untuk berpisah. Ia pun masih terus berusaha untuk berkomunikasi dengan Mawa demi kebaikan bersama.

"Hari ini masih komunikasi, tapi lebih ke membahas ya itu juga sama soal baiknya seperti apa, apakah diterusin atau nggak gitu kan. Jangan sampai menimbulkan mudarat yang lebih banyak. Itu saja sih," tuturnya.

Diketahui Wardatina Mawa mengajukan gugatan cerai kepada Insanul Fahmi ke Pengadilan Agama Medan pada 26 Februari 2026. Gugatan itu diajukan Mawa tepat di hari bahagia Virgoun, mantan suami Inara Rusli yang kini menjadi istri siri Insanul Fahmi.