Inasnul Fahmi Kecewa Digugat Cerai Wardatina Mawa: Ada Kagetnya

ERA.id - Insanul Fahmi mengaku terkejut istri tercintanya, Wardatina Mawa, melayangkan gugatan cerai. Insanul juga kecewa dengan keputusan Mawa yang memilih berpisah.

Gugatan cerai itu diketahui diajukan Mawa ke Pengadilan Agama Medan pada Kamis, 26 Februari 2026. Insanul yang mendengar hal itu mengaku terkejut lantaran ia sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya.

"Sebenarnya sih ada kagetnya, ada pikiran kayak masih fifty-fifty lah untuk mempertimbangkan mencoba untuk ikhlas atau untuk coba memperjuangkan gitu kan," ujar Insanul Fahmi dalam sambungan video Zoom, Jumat (27/2/2026).

Insanul menjabarkan masalah rumah tangganya dengan Mawa saat ini sudah sangat berlarut dan meluas ke ranah yang tidak semestinya. Apalagi dalam perkara ini keluarga hingga anak menjadi korban dari perselisihan mereka.

"Jadi menurut aku, aku masih coba mempertimbangkan apakah emang benar-benar mau coba meneruskan, ya kan, mengambil keputusan seperti apa. Tapi ya mungkin sembari istikharah lah yang terbaik seperti apa," tuturnya.

Di sisi lain, Insanul menekankan bahwa ia sudah berusaha untuk mengajak Mawa berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah mereka. Bahkan dari komunikasi tersebut, Insanul dan Mawa sempat ingin memperbaiki rumah tangganya sambil memikirkan nasib anak semata wayang mereka, Afnan.

"Dari kemarin masih husnuzan gimana caranya bisa coba akur, damai, kemudian kita susun kembali ya gimana caranya supaya bisa utuh seperti itu. Belum ada kepikiran sama sekali untuk opsi berpisah," kata Insanul.

Sayangnya Mawa tetap pada pendiriannya untuk berpisah. Insanul tidak memungkiri keputusan itu membuatnya kecewa.

"Ya tentunya kalau rasa kecewa ada, rasa kecewa ada pastinya. Rasa kecewa pasti ada," ujarnya.

Diketahui Wardatina Mawa resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Medan pada Kamis (26/2/2026). Gugatan itu diajukan oleh Mawa setelah melaporkan Insanul dan Inara Rusli atas dugaan perzinahan.