Maling Spion di PIK Pakai Pistol Mainan Buat Nakutin Warga, Ditangkap di TKP

ERA.id - Dua maling yang menggunakan pistol mainan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) berhasil ditangkap. Keduanya mencuri spion mobil milik warga dan menggunakan pistol mainan untuk menakut-nakuti warga.

"Kedua pelaku ini sudah ditangkap di kawasan PIK Penjaringan pada Jumat malam dan saat ini kasus ditangani Polsek Metro Penjaringan," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno GS, dikutip Antara, Sabtu (23/8/2025).

Aksi kedua pelaku dilakukan pada Jumat (22/8) sekitar pukul 18:00 WIB di kawasan PIK. Para pelaku mengincar satu mobil berwarna merah yang diparkir oleh korban.

Korban yang mendapat informasi bahwa kaca spion miliknya dicuri oleh orang tidak dikenal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara.

Kemudian di hari yang sama pukul 20.00 WIB Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan melalui Subnit V Reserse Mobile (Resmob) bersama pihak keamanan atau satpam melakukan cek lokasi kejadian.

Petugas Kepolisian menangkap kedua pelaku yang masih berada di lokasi yang sama.

"Kedua pelaku ini mengakui perbuatannya dan dibawa ke Polsek Metro Penjaringan," kata dia.

Petugas mengamankan sejumlah barang bukti antara lain satu unit spion curian, satu unit sepeda motor, telepon seluler ekorek api gas berbentuk pistol mainan.

Kemudian satu tas, dompet kecil, STNK mobil dan rekaman kamera pemantau yang ada di dekat lokasi kejadian.

"Selanjutnya pelaku berikut barang bukti dibawa ke Mapolsek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna penyidikan lebih lanjut," kata dia.