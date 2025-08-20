Viral 10 Petshop di Tangsel Dibobol Maling, Polisi Buru Pelaku

ERA.id - Beredar video yang menunjukkan pencurian di sebuah petshop di kawasan Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel).

Akun Instagram @tesyanov memperlihatkan dua pelaku datang dengan memakai mobil Toyota Avanza bewarna hitam. Mereka memakai topi dan masker untuk menutupi wajahnya.

Para pelaku ini membobol petshop dan mengambil makanan hewan serta uang. Korban memperkirakan pencurian itu bukan pertama kalinya dilakukan pelaku.

"Ada lebih dari 10 toko petshop yang menjadi korban dalam waktu yang berdekatan, sudah beberapa petshop yang melapor ke pihak berwajib," demikian keterangan akun Instagram @tesyanov.

Dikonfirmasi, Kapolsek Serpong Kompol Suhardono mengatakan pihaknya sedang melakukan pengusutan untuk memburu pelaku.

"Ya (pelaku diburu), unit Reskrim cek TKP," kata Suhardono saat dihubungi, Rabu (20/8/2025).

Total kerugian korban belum dapat diperkirakan. Polisi masih melakukan serangkaian pengusutan dengan juga memeriksa saksi-saksi.