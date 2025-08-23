Soroti Lahan Parkir di JIS Sering Keos, Pramono Minta Bantuan ke Ancol

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginginkan lapangan parkir di kawasan Ancol bisa dimanfaatkan pengunjung Jakarta International Stadium (JIS). Pemanfaatan parkir itu diharapkan bisa memudahkan pengunjung JIS.

"Yang jadi persoalan saat ini di JIS adalah parkir kendaraan dan solusinya adalah memanfaatkan lahan parkir di Ancol," ujar Pramono, dikutip Antara, Sabtu (23/8/2025).

Pram menjelaskan kawasan Ancol ini memiliki lahan parkir yang luas dan mampu menampung hingga 10 ribu kendaraan. Daya tampung yang besar itu pun dinilai bisa membantu.

Ia lantas mencontohkan saat pengunjung menonton konser di JIS dengan membawa kendaraan pribadi kesulitan terkait parkir.

"Bahkan ada yang tiga jam acara usai belum sampai ke kendaraannya. Ini tentu jadi persoalan serius yang harus diatasi," jelasnya.

Lalu, kata Pram, pengunjung yang memarkir kendaraan di Ancol juga akan disediakan bus antar-jemput (shuttle) yang mengantarkan mereka ke JIS.

Hal ini sebagai upaya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang mampu bersaing dengan kota-kota di dunia dalam menghadirkan hiburan berkelas bagi masyarakat.

"Ada kegiatan besar seperti nonton pertandingan sepak bola, konser penyanyi luar negeri, K-Pop dan lainnya akan lebih memudahkan," pungkasnya.