Sadis, Begal Bacok Pengendara Motor di Bantar Gebang Bekasi hingga Bersimbah Darah

ERA.id - Para begal Kembali melakukan aksi bejatnya menebas pengendara motor hingga bersimbah darah yang ada di Jalan Raya Bantar Gebang Bekasi, Jawa Barat, pada jumat kemarin. Hal ini membuat heboh dunia media sosial seperti yang diungkap akun FB Qiee Noeyy.

"Aksi pembegalan brutal terjadi di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jumat 22 Agustus 2025 dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Seorang pria menjadi korb*n, mengalami luka bacok di tangan dan kaki," tulis laman akun itu.

Berdasarkan penuturkan dari sang istri, Rista Aprilia, mengungkapkan kronologi awal suaminya mendapatkan tindakan pembacokan dari para begal tersebut.

Awalnya lima motor, lalu datang lagi rekan-rekan pelaku yang diduga kelompok remaja usai tawuran.

"Suami saat itu sedang mengantar orderan bersama seorang teman. Biasanya ia bekerja seorang diri, namun kali ini justru nahas, dihadang gerombollan begal," tulisnya.

Dengan kejadian ini, ia meminta aparat untuk menindak tegas para begal yang masih berkeliaran di Kawasan Bekasi. Agar kejadian serupa tidak terulang lagi dan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.

"Polisi diminta segera menindak tegas komplotan begal ini, karena aksi mereka sudah mengancam keselamatan warga," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, motor, ponsel hingga dompet suaminya raib dibawa kabur para begal itu.