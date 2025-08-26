Mobil Tabrak Pemotor Sampai Kendaraan Terseret Saat Demo DPR Kemarin, Polisi Cari Pengemudi

ERA.id - Demonstrasi sejumlah elemen masyarakat di sekitar gedung DPR, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (25/8) kemarin berakhir ricuh. Pengendara mobil mencoba menerobos demonstran namun malah diamuk massa.

Dari video dan narasi di akun Instagram @indonesia_today dan lbj_jakarta, mobil putih itu melaju di kawasan Pejompongan, Jakpus. Para demonstran langsung menyerang mobil itu dengan memukul atau menendang body kendaraan tersebut.

Pengemudi tetap memacu kendaraannya. Sejumlah orang mengejar mobil itu dan tampak pengemudi meningkatkan kecepatan mobilnya.

Pada sekitar jalan itu terdapat sejumlah pengendara sepeda motor. Pengemudi mobil itu tak berusaha menghindar. Dia malah menabrak pengendara motor di depannya.

Ada seorang pengendara motor yang sampai jungkir balik akibat diseruduk dari belakang. Pengemudi mobil tetap melaju kencang sampai menyeret motor yang ditabraknya.

Mobil itu akhirnya berhenti. Massa kemudian mengerumuni kendaraan roda empat tersebut dan merusaknya. Orang di dalam mobil itu dipaksa keluar. Belum diketahui nasib pengemudi mobil tersebut.

Hanya saja, pengemudi mobil itu menabrak sejumlah pengendara sepeda motor diduga karena panik akibat diserang demonstran.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani mengatakan pihaknya belum mengetahui identitas pengemudi mobil yang menabrak sejumlah pengendara sepeda motor itu. Polisi masih mencari identitas pemobil tersebut.

"Kemarin sudah berusaha ke TKP tapi tidak bisa nembus massa, namun demikian tetap ditelusuri lagi (identitas pengemudi mobil)," kata Ojo saat dihubungi, Selasa (26/7/2025).