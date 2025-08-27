Guru SMPN 13 Kota Bekasi Diduga Lecehkan Siswi, Pelaku Ditangkap

ERA.id - Beredar kabar jika seorang guru di SMPN 13 Kota Bekasi berinisial J diduga melecehkan siswinya sendiri.

Dari keterangan beredar di media sosial, guru yang melakukan pelecehan itu adalah pengajar olahraga. Sejumlah alumni sekolah itu berunjuk rasa agar J dipecat.

Para siswa ini juga geram atas komentar tidak pantas kepala sekolah SMPN 13 Kota Bekasi terkait kasus pelecehan seksual tersebut.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto angkat bicara mengenai kasus pelecehan seksual ini. Dia mengatakan oknum guru di SMP negeri tersebut akan diberikan sanksi jika terbukti bersalah.

"Untuk itu, kami mendukung penuh aparat hukum untuk memproses kasus ini secara tuntas. Bila terbukti, sanksi tegas akan dijatuhkan tanpa kompromi," kata Tri dari akun Instagram-nya @mastriadhianto.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Sianturi hanya mengatakan J telah ditangkap. Dia masih diperiksa secara intensif.

"Pelaku sudah kita tangkap. Sementara (masih) proses pemeriksaan," kata Binsar.