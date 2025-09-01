1.240 Orang Ditangkap Terkait Kericuhan Demonstrasi di Jakarta

ERA.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan sebanyak 1.240 orang ditangkap terkait insiden kericuhan demonstrasi di kawasan Jakarta pada sepakan kemarin.

"Perlu kami sampaikan bahwa untuk saat ini Polda Metro Jaya dari mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 (orang)," kata Asep kepada wartawan, Senin (1/9/2025).

Ribuan orang ini tak hanya berasal dari Jakarta, tapi juga dari Jawa Barat dan Banten. Mereka ditangkap karena terlibat aksi perusakan dan/atau penjarahan.

"Kalau untuk jumlah nanti akan kami sampaikan karena itu teknis, karena tim kami masih bekerja dan mudah-mudahan ke depan situasi ini tetap kondusif," tuturnya.

Diketahui, Diketahui, demonstrasi yang digelar di gedung DPR pada pekan ini berakhir ricuh. Polisi memukul mundur yang melakukan perusakan.

Namun dari pengamanan ini, sebuah mobil rantis malah melindas seorang ojek online (ojol), Affan Kurniawan (21) hingga tewas. Kejadian ini menyebabkan publik marah.

Polri segera mengambil langkah dan menangkap tujuh anggota Brimob di dalam rantis itu, yakni Bripka Rohmat (R), Kompol Kosmas K Gae (Kompol C), Aipda M Rohyani (Aipda R), Briptu Danang (Briptu D), Bripda Mardin (Bripda M), Bharaka Jana Edi (Bharaka J), dan Bharaka Yohanes David (Bharaka Y).

Propam kemudian menyampaikan ketujuh anggota Brimob ini ditetapkan sebagai tersangka dan dipatsus selama 20 hari ke depan dari 29 Agustus sampai 17 September 2025.