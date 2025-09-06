Pengendara Motor Tewas Usai Dilindas Ban Belakang Truk di Pasar Minggu Jaksel

ERA.id - Seorang pengendara sepeda motor inisial AS (22) tewas akibat kecelakaan di Jalan Warung Jati Barat, depan Perumahan Buncit Raya Permai, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Korban pengendara sepeda motor Honda Vario berinisial AS, 22 tahun, laki-laki, mengalami luka pada kepala, tangan meninggal dunia di TKP (tempat kejadian perkara)," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/9/2025).

Ruslani mengatakan kecelakaan terjadi pukul 07.30 WIB, saat sepeda motor Honda Vario bernomor polisi B 4959 TRP yang dikendarai korban, melaju dari arah selatan menuju utara.

Sampai di lokasi kejadian, lanjut dia, diduga karena kurang hati-hati, sepeda motor malah oleng ke kanan dan menabrak sisi kiri kendaraan truk ringan Mitsubishi bernomor polisi G 8677 DB yang melaju searah.

Setelah menabrak, korban yang mengendarai sepeda motor itu terjatuh dan terlindas oleh ban belakang kiri truk.

Akibat kejadian tersebut, AS mengalami luka serius pada bagian kepala dan tangan, yang akhirnya merenggut nyawanya di lokasi kejadian.

"Kurang hati-hati sehingga oleng ke kanan menabrak bagian samping kiri kendaraan truk ringan Mitsubishi yang melaju searah di sebelah kanannya," ucapnya.

Sementara itu, kerusakan yang ditimbulkan antara lain pada kendaraan sepeda motor Honda Vario rusak pada ban depan, sedangkan truk ringan Mitsubishi, rusak pada bagian bodi samping kiri.

Hingga kini, Kepolisian masih mendalami dan menyelidiki penyebab kecelakaan itu.