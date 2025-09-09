Ribuan Aparat Gabungan Jaga DPR yang Didemo Hari Ini

ERA.id - Sejumlah mahasiswa akan melakukan unjuk rasa di gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (9/9/2025). Ribuan personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan demonstrasi ini.

"Pengamanan DPR 2.852 personel," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan Basuki kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

Personel gabungan itu berasal dari Polri, TNI, dan unsur pengamanan Pemprov Jakarta.

Ruslan menambahkan sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat lain juga akan melakukan unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakpus. Selain itu, turut dilakukan demonstrasi di kantor pengacara Elza Syarief di sekitar Jakpus. Pada kedua titik itu, sebanyak 1.364 personel gabungan disiapkan untuk pengamanan.

Polisi meminta massa untuk tertib dan tidak anarkis ketika menyampaikan pendapat.

Masyarakat diminta untuk menghindari kawasan sekitar Kompleks Parlemen selama aksi berlangsung. Hal ini untuk mencegah kemacetan yang mungkin terjadi. "Arus lalu lintas di sekitar lokasi bersifat situasional, menyesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan," tuturnya.