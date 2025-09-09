Lisa Mariana Akan Tes DNA Ulang di Singapura Sebelum Diperiksa Bareskrim Kamis

ERA.id - Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana lagi-lagi tak memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait laporan eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) atas dugaan fitnah dan/atau pencemaran nama baik, Selasa (9/9/2025). Pengacara Lisa, John Boy Nababan menyebut Lisa akan kembali dipanggil pada Kamis (11/9/2025) depan.

"Hari ini tadi kita udah ketemu dengan penyidik. Dan tadi permohonan untuk mengundur kembali pemanggilan Lisa. Kalau tidak ada berhalangan mungkin akan dilakukan hari Kamis," kata John Boy di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Pengacara Lisa lainnya, Bertua Diana Hutapea menambahkan kliennya akan melakukan tes DNA ulang di sebuah rumah sakit di Singapura. Rencana tes DNA ulang ini untuk kebutuhan second opinion.

"Tadi kesempatan dengan penyidik, kami sudah menyampaikan resmi permohonan untuk Second Opinion tes DNA untuk Lisa Mariana dan bayinya, CA. Permohonan ini sudah diterima tadi dan dicap oleh Bareskrim," ujar Bertua.

Dia menegaskan pihaknya tidak membantah hasil tes DNA dari Pusdokkes Polri. Permohonan ini dibuat lantaran telah diatur dalam deklarasi Lisbon terkait hak pasien mendapatkan second opinion.

"Nah dalam hal ini juga, hak pasien harus dihormati, baik juga di dalam kode etik kedokteran Tahun 2012, dalam pasal 10 yang berbunyi, seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, untuk menjaga landasan hukum, menyikapi opini kedua," jelasnya.

Diketahui, Pusdokkes Polri sebelumnya melakukan tes DNA ke RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasilnya, RK dinyatakan bukan ayah biologis dari CA. RK pun mengaku bersyukur atas hasil DNA itu. Sementara Lisa tak menerimanya.

Bareskrim Polri kemudian menyebut bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK terhadap Lisa Mariana terkait dugaan pencemaran nama baik. Gelar perkara dilakukan usai penyidik memeriksa Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.

Eks Gubernur Jabar ini pun dimintai keterangan pada Kamis (28/8) silam. Untuk Lisa sejatinya dipanggil, Kamis (4/9). Namun eks model ini absen pemanggilan.