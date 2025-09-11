Histeris Usai Jalani Pemeriksaan, Lisa Mariana: 1.000 Persen Itu Anaknya Ridwan Kamil!

ERA.id - Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana, tak kuasa menahan tangis pasca menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Kamis (11/9). Lisa dengan lantang menyebut ayah biologis anaknya, CA, adalah Ridwan Kamil.

"Saya juga 1.000 persen yakin itu anaknya, anaknya Bapak Ridwan Kamil," kata Lisa di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Selebgram ini menjelaskan dirinya melihat hasil tes DNA anaknya ketika diperiksa. Dia lalu mengklaim ada sekian persen kemiripan DNA antara anaknya dengan RK.

"Saya syok, saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya lihat memang ada kemiripan begitu. Setengah (ada kemiripan), kalau kemarin kan saya belum lihat suratnya," tuturnya.

Pengacara Lisa, Bertua Hutapea menambahkan kliennya ingin tes DNA ulang di sebuah rumah sakit di Singapura. Rencana ini karena Lisa keberatan dengan hasil tes DNA yang dilakukan Pusdokkes Polri.

Bertua menyinggung tanggapan kuasa hukum RK, Muslim Jaya, yang menyebut jika pihaknya hanya mencari sensasi dalam merencanakan tes DNA ulang. Menurutnya, pernyataan Muslim menunjukkan jika RK takut dan melanggar hukum internasional.

"Dengan demikian kami nanti akan menyurati dan gelar perkara khusus untuk ini bahwa ini bukan pencemaran nama baik. Karena konstruksi hukum yang di belakang tes DNA itu adalah fakta secara de facto dan diurus tidak terbantahkan kebenarannya bahwa pelapor dan terlapor disini mempunyai hubungan hukum yang melanggar perbuatan hukum," ucap Bertua.

Diketahui, Pusdokkes Polri sebelumnya melakukan tes DNA ke RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasilnya, RK dinyatakan bukan ayah biologis dari CA. RK pun mengaku bersyukur atas hasil DNA itu. Sementara Lisa tak menerimanya.

Bareskrim Polri kemudian menyebut bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK terhadap Lisa Mariana terkait dugaan pencemaran nama baik. Gelar perkara dilakukan usai penyidik memeriksa Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.

Eks Gubernur Jabar ini pun dimintai keterangan pada Kamis (28/8) silam. Untuk Lisa sejatinya dipanggil, Kamis (4/9). Namun eks model ini absen pemanggilan. Dia kemudian dijadwalkan diperiksa pada Selasa (9/9) kemarin, namun absen pemeriksaan dengan alasan sakit