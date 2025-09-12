Pemotor Wanita Tewas di Tempat Usai Alami Kecelakaan di Setiabudi Jaksel

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor wanita tergeletak usai mengalami kecelakaan di sekitar Jalan Prof. Dr. Satrio, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (12/9/2025).

Dari video dan narasi di akun Instagram @seputar_jaksel, kejadian ini terjadi pagi tadi. Korban disebut-sebut sudah dalam kondisi meninggal dunia. Arus lalu lintas yang mengarah ke Tanah Abang sempat mengalami kemacetan akibat kecelakaan ini.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Mujiyanto membenarkan pengendara motor wanita itu tewas dalam insiden tersebut.

"Infonya ada korban jiwa, satu (orang)," kata Mujiyanto kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).

Namun dia belum mau mengungkapkan kronologi kejadian ini. Mujiyanto hanya mengatakan kecelakaan ini melibatkan dua pengendara sepeda motor.

Untuk korban sendiri telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

"(Kecelakaan itu antara) motor dengan motor. Dia (korban) nyeberang ke kanan terus diterima yang dari timur (sehingga terjadi kecelakaan)," tuturnya.