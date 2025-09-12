Bela Suami, Istri Ludahi dan Hajar Kepala Keluarga di Depok, Ancam Bunuh Keluarga Korban

ERA.id - Seorang pria berinisial DSH dihajar dan diancam oleh seorang wanita, M di kawasan Kota Depok. Kejadian bermula ketika korban mencari I yang merupakan suami M.

"Awal kejadian pelapor mendatangi rumah terlapor untuk mencari saudara I selaku suami dari terlapor. Pelapor pun meminta tolong kepada terlapor untuk menyampaikan pesan kepada saudara I untuk menyelesaikan perihal pekerjaan," kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).

Cekcok kemudian terjadi antara DSH dan M. Pelaku yang sudah membawa pisau langsung mengarahkannya ke korban. DSH kemudian menghalau dengan memegang pergelangan tangan M.

Pelaku lalu melawan dengan menghajar wajah DSH memakai tangan kirinya.

"Selanjutnya pelapor memegang tangan kiri terlapor, terlapor pun langsung membenturkan kepala terlapor ke pelapor sebanyak tiga kali. Terlapor pun sempat meludahi pelapor," imbuhnya.

M kemudian menggigit tangan DSH. Keduanya lalu dilerai warga sekitar. "Terlapor pun sempat mengancam pelapor dengan kata-kata akan membunuh istri dan anak pelapor," tuturnya.

DSH yang terluka usai dihajar M dan mendapat ancaman, langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Depok. Reonald mengatakan polisi masih mengusut perkara ini.