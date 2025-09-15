Tragis, 6 Mobil Tabrakan Beruntun di PIK Jakut

ERA.id - Terjadi tabrakan beruntun melibatkan enam kendaraan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut), Minggu (14/9) sekira pukul 01.00 WIB.

"Akibat dari laka lantas tersebut keenam kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan," kata Kanit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Edy Wibowo kepada wartawan dikutip Senin (15/9/2025).

Edy menjelaskan kejadian bermula ketika mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh A tengah melaju di Jalan PIK dari arah selatan menuju utara.

Setibanya di Jembatan Linggih 1, mobil tersebut menabrak Honda Jazz yang dikemudikan INH yang berada di depannya. "(Akibatnya mobil Honda Jazz) terdorong ke depan dan menabrak empat kendaraan lainnya yang ada di depannya yang sedang parkir di kiri jalan," ungkapnya.

Tidak ada korban luka maupun jiwa dari insiden ini. Kerugian hanya kendaraan yang mengalami kerusakan saja. Untuk penyebab pasti kecelakaan itu, Joko mengatakan masih dalam proses penyelidikan.

Kecelakaan ini sempat viral di media sosial. Dari video yang beredar, sejumlah mobil awalnya parkir di bahu jalan berjejer di Jembatan Linggih 1. Tak lama setelah itu, sebuah mobil datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menyeruduk kendaraan di bahu jalan tersebut.