Truk Rem Blong Sebabkan 6 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol Pluit

ERA.id - Terjadi kecelakaan beruntun melibatkan enam kendaraan di Km 19.200 Tol Kemayoran arah Pluit, Jakarta Utara (Jakut), Kamis (18/9) sekira pukul 19.25 WIB. Kecelakaan terjadi diduga karena truk mengalami rem blong.

"Diduga kendaraan truk tronton mengalami rem blong, kemudian buang setir ke kiri mengenai kendaraan Inova Zenix hingga terdorong dan melintang di lajur satu. Setelah itu ditabrak kendaraan lainnya sehingga terjadi tabrakan beruntun," ujar Kasubdit PJR Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Dhanar Dono Vernandhie kepada wartawan dikutip Jumat (19/9/2025).

Enam kendaraan yang terlibat kecelakaan antara lain Toyota Inova Zenix, Toyota Vellfire, Mitsubishi Xpander, Toyota Calya, Wuling, dan truk tronton.

Lima orang luka-luka akibat kecelakaan ini. Para korban adalah pengemudi Wulling dan Calya yang mendapat penanganan medis di lokasi kejadian.

Kemudian dua penumpang Vellfire dan seorang penumpang Innova Zenix. Ketiga orang ini telah dibawa ke rumah sakit.

Polisi masih mengusut penyebab pasti kecelakaan ini. Pengemudi truk, Paoji (49) masih diinterogasi petugas.