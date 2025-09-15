Mahasiswi Ditemukan Tewas Diduga Dibunuh di Indekos Jaktim, Pacarnya yang Masih Remaja Ditangkap

ERA.id - Seorang mahasiswi asal Nusa Tenggara Timur berinisial IM (23) ditemukan tewas dalam indekosnya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (12/9). Korban ditemukan dalam kondisi penuh luka.

"Saat dicek, korban ditemukan dalam keadaan telungkup di dalam kamar dengan kondisi tubuh penuh luka lebam, terutama pada leher, wajah, dan tangan," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Teta, kepada wartawan dikutip Senin (15/9/2025).

Polisi kemudian melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi di sekitar lokasi. Hasilnya, korban disebut sempat bertengkar dengan pacarnya berinisial FF (16) sebelum ditemukan tewas. Keributan itu terjadi pada Jumat (14/9).

"Saksi mendengar keributan sekitar pukul 01.30 WIB dan sempat mengusir pelaku dari kamar korban. Namun, pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB, korban ditemukan sudah meninggal dunia oleh tetangganya," jelasnya.

Jasad IM dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jaktim untuk diautopsi. Untuk kekasih korban telah ditangkap untuk dimintai keterangannya lebih lanjut.

"Pelaku yang masih di bawah umur ini sudah diamankan di Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur untuk proses penyidikan lebih lanjut," jelas Teta.